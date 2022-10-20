YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

20.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Isparta’daki Eğirdir Gölü'nde su seviyesin son iki haftada 8 santimetre daha düştüğü tespit edildi.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nde, su seviyesindeki düşüş sürdü.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince iki hafta önce 914, 90 metre olarak ölçülen su seviyesi, dün yapılan ölçümlerde ise 914, 82 metre olarak tespit edildi. Bu düşüş geçen yıllara göre göl kıyısında 16 santimetre çekilmelere neden oldu.

Birliğin Müdürü Süleyman Can, AA muhabirine, göldeki seviyesindeki düşüşlerin ana nedenin küresel ısınmaya bağlı olduğunu söyledi.

Can, aralık ayına kadar göl seviyesinin 914,60 metre civarında seyredeceğini ön gördüklerini belirterek, "2022 sonu ve 2023 ortalarına kadar geçen yıl meydana gelen yağışlardan daha fazla yağış gerçekleşmezse Eğirdir Gölü'müz ve gölden yararlananlar için çok büyük sıkıntılar oluşabilir." diye konuştu.

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Eğirdir Gölü Eğirdir kuraklık

Isparta Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
12:48
İkindi
15:52
Akşam
18:22
Yatsı
19:37
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.