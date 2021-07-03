Ekranların favori ikilisi kim olacak? Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu aynı projede!

Online belgesel, dizi ve film izleme platformu olan Netflix için birçok dizinin çekimi başladı. Söz konusu dizilerin popüler oyuncuları çok konuşuldu. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı bu dizilere ait paylaşımları görenler "Ekranların favori ikilisi kim olacak?" sorusunu sormaya başladı. Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu aynı projede olacak. İşte ayrıntılar...