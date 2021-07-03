MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ekranların favori ikilisi kim olacak? Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu aynı projede!

Ekranların favori ikilisi kim olacak? Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu aynı projede!

03.07.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix için çekilen Sen Yaşamaya Bak, Aşk Taktikleri ve Another Self gibi projeler popüler oyuncularıyla oldukça konuşuluyor. Fahriye Evcen, Barış Arduç, Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu ekranlarda olacak. "Ekranların favori ikilisi kim olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu aynı projede yer alacak. İşte ayrıntılar...

Online belgesel, dizi ve film izleme platformu olan Netflix için birçok dizinin çekimi başladı. Söz konusu dizilerin popüler oyuncuları çok konuşuldu. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı bu dizilere ait paylaşımları görenler "Ekranların favori ikilisi kim olacak?" sorusunu sormaya başladı. Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu aynı projede olacak. İşte ayrıntılar...

Ekranların yeni favori çifti kim olacak?

Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız, "Aşk Taktikleri" adlı film ile ekranlara gelecek.
Demet Özdemir En son TV8 ekranlarında yer alan "Doğduğun Ev Kaderindir" adlı dizi ile ekranlara gelmişti. Bunun ardından Şükrü Özyıldız ile, Netflix için çekilen "Aşk Taktikleri" adlı filmin oyuncu kadrosunda yer aldı.

SEN YAŞAMAYA BAK

SEN YAŞAMAYA BAK
Netflix'in yeni projesi "Sen Yaşamaya Bak" filminin çekimlerinin başladığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu dizinin başrollerinde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu yer alacak.
Enver, diziye ilişkin setten ilk kareyi "aslienver" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Instagram hesabından yayınladı.
Aslı Enver en son Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay, Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Babil" dizisinde "Ayşe" karakterine hayat vermişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Netflix Aslı Enver Kaan Urgancıoğlu Murat Boz Tuba Büyüküstün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Direğe çarpan TIR paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Direğe çarpan TIR paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Sokak ortasında vahşet! Demir profille öldürüldü

Sokak ortasında vahşet! Demir profille öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.