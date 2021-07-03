Ekranların favori ikilisi kim olacak? Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu aynı projede!

Online belgesel, dizi ve film izleme platformu olan Netflix için birçok dizinin çekimi başladı. Söz konusu dizilerin popüler oyuncuları çok konuşuldu. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı bu dizilere ait paylaşımları görenler "Ekranların favori ikilisi kim olacak?" sorusunu sormaya başladı. Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu aynı projede olacak. İşte ayrıntılar...
Ekranların yeni favori çifti kim olacak?
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız, "Aşk Taktikleri" adlı film ile ekranlara gelecek.
Demet Özdemir En son TV8 ekranlarında yer alan "Doğduğun Ev Kaderindir" adlı dizi ile ekranlara gelmişti. Bunun ardından Şükrü Özyıldız ile, Netflix için çekilen "Aşk Taktikleri" adlı filmin oyuncu kadrosunda yer aldı.
SEN YAŞAMAYA BAK
Netflix'in yeni projesi "Sen Yaşamaya Bak" filminin çekimlerinin başladığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu dizinin başrollerinde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu yer alacak.
Enver, diziye ilişkin setten ilk kareyi "aslienver" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Instagram hesabından yayınladı.
Aslı Enver en son Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay, Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Babil" dizisinde "Ayşe" karakterine hayat vermişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum