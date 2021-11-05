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  4. El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci, Instagram pozlarıyla kasıp kavuruyor!

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci, Instagram pozlarıyla kasıp kavuruyor!

05.11.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Kızı dizisinde hayat verdiği Ezo karakteriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Sevda Erginci'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağıyor.

FOX'un ses getiren dizisi El Kızı'nda canlandırdığı Ezo karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan Sevda Erginci, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

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Aslen Mardinli olan güzel oyuncu, 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Erginci, Semaver Kumpanya'da sahne aldı.
Paki ve Sevgi Çiçekleri oyununda rol alırken, Ozan Güven tarafından keşfedildi.
2012 yılında Koyu Kırmızı dizisiyle televizyon macerası başlayan Erginci, Karagül dizisiyle dikkat çekti.
Ardından Hayat Bazen Tatlıdır, Yasak Elma ve Sevgili Geçmiş gibi dizilerde başrolde yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Sevda Erginci
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