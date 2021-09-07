Elazığ’da bulunan ’Kup çukurunun’ turizme kazandırılması isteniyor

Ağın ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkiinde bulunan 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruk gizemini korumaya devam ediyor. Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından ‘Kup’ adı verilen obruk görenleri hayrete düşürüyor.

ŞEHİR EFSANESİ HALİNE GELDİ

Köy halkı buranın en fazla 200 yıl öncesine kadar bilindiğini, önceki dönemlerde buranın antik tiyatro olabileceğini savundu.

“ÇOCUKKEN BURAYI STAT OLARAK DÜŞÜNÜRDÜK” Kup çukuru hakkında açıklamalarda bulunan köyde yaşayan vatandaşlardan Yavuz Gündoğan, "Ben 61 yaşındayım 61 senedir bu köydeyiz dedelerimiz babalarımız buranın meteor çukuru olduğunu söyledi bize. Barajdan önce burada İsveçliler gelip kazı çalışması yapmışlar. Sonradan oluşan bir şey değil. Biz doğduk burası böyleydi. Küçükken çocukluk yıllarımız burada geçti. Burayı hep stat olarak düşünürdük, çünkü bir stat büyüklüğünden daha fazla yükseklik 100 metre taban da 100 metreden fazladır.” dedi.

Turistlerin son dönemde ilgisinin arttığını savunan Gündoğan, “Son zamanlarda Kup çukur keşfedildi. Kup çukuruna ilgi alaka yoğun durumda. Gelen turist arkadaşlarımız da oluyor, Belediye Başkanımızda çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim asıl projemiz Kupun üst kısmına cam seyir terası yaptırmak. O da programı alındı. Cam teras yapılıp orada oturup seyretmek gibi beklentilerimiz var. Turistik olarak beklentimiz var" diye konuştu.

Buranın tarihinin en fazla 200 sene öncesine kadar bildiklerini aktaran Gündoğan, “Büyüklerimizin bir kısmı buranın antik tiyatro olduğunu da belirtiyorlar. İzmir Efes ve Antalya’da ki gibi ama o konuda kimse inceleme yapmadı. Belki bir kazı yapılırsa öyle bir şey çıkacak. Burada ciddi bir çalışma istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan bu konuda faaliyete geçmesini istiyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.