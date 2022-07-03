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Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

03.07.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana gelen olayda, otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek, evinin önünde bulunan M.Ç'ye (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan M.Ç, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Elazığ silahlı saldırı

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