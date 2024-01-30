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    4. Elon Musk beynimizde: 'İlk cyborg doğdu!' Neuralink insana beyin çipi taktı, sosyal medya dehşet içinde

    Elon Musk beynimizde: 'İlk cyborg doğdu!' Neuralink insana beyin çipi taktı, sosyal medya dehşet içinde

    30.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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    Geçmişte bilim-kurgu sahnelerinin veya hayallerin ötesine gidemeyen bir deneyi daha Elon Musk gerçekleştirdi. Neuralink ilk kez bir insanın beynine çip taktı, deney dünyada geniş yankı uyandırdı. Bilim ve teknoloji dünyasını kasıp kavuran bu gelişme sosyal medya kullanıcılarının korku dolu yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Twitter'ın başına geçtikten sonra X haline getiren, SpaceX ve Tesla'nın da kurucusu Elon Musk'ın Neuralink şirketi beyin çipi deneyini gerçekleştirdi. Neuralink'in ilk beyin çipinin adı ise 'Telepathy' olacak. Musk'ın açıklamasına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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    MUSK'IN ÇİPİ İNSAN BEYNİNDE

    Neuralink'in önce 2021 yılının sonuna dek, ardından 2022'de ve hatta 2023'te gerçekleştirmeyi planladığı deney 2024'e nasip oldu. Nihayet Neuralink insana beyin çipi taktı.

    Musk'a göre Neuralink bu teknolojiyle insanın telefonunu veya bir başka cihazı beyniyle kontrol edebilmesini amaçlıyor.

    Teknolojinin başlıca amacı, ALS hastaları gibi, tıbbi durumları hareket kabiliyetlerini azaltan kişilere "özerkliklerini geri kazandırmak."

    İlk deneyler Makaklar üzerinde gerçekleştirilmişti. Deneylerden birinde hayvan, bir joystick'i çalıştırmak için kablosuz bir bağlantı aracılığıyla zihnini kullanmıştı.

    Dün X'ten yaptığı açıklamada ilk insan deneğe Neuralink implantı yerleştirildiğini duyuran Musk, "Ön bulgular umut veriyor" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Elon Musk Beyin Neuralink Çip
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