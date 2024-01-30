Elon Musk beynimizde: 'İlk cyborg doğdu!' Neuralink insana beyin çipi taktı, sosyal medya dehşet içinde

Twitter'ın başına geçtikten sonra X haline getiren, SpaceX ve Tesla'nın da kurucusu Elon Musk'ın Neuralink şirketi beyin çipi deneyini gerçekleştirdi. Neuralink'in ilk beyin çipinin adı ise 'Telepathy' olacak. Musk'ın açıklamasına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.
Neuralink'in önce 2021 yılının sonuna dek, ardından 2022'de ve hatta 2023'te gerçekleştirmeyi planladığı deney 2024'e nasip oldu. Nihayet Neuralink insana beyin çipi taktı.
Musk'a göre Neuralink bu teknolojiyle insanın telefonunu veya bir başka cihazı beyniyle kontrol edebilmesini amaçlıyor.
Teknolojinin başlıca amacı, ALS hastaları gibi, tıbbi durumları hareket kabiliyetlerini azaltan kişilere "özerkliklerini geri kazandırmak."
İlk deneyler Makaklar üzerinde gerçekleştirilmişti. Deneylerden birinde hayvan, bir joystick'i çalıştırmak için kablosuz bir bağlantı aracılığıyla zihnini kullanmıştı.
Dün X'ten yaptığı açıklamada ilk insan deneğe Neuralink implantı yerleştirildiğini duyuran Musk, "Ön bulgular umut veriyor" dedi.