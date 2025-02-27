Eminönü'nde 11. ayın sultanı 'Ramazan' hareketliliği başladı! İlk sahur öncesindeki alışveriş görüntülendi

"BU SENE YÜZDE 10 GİBİ BİR ARTIŞ VAR"

Mısır Çarşısı esnafı Süleyman Kazan, "Mısır Çarşısı’ndayım. Yaklaşık 10 gündür Ramazan yoğunluğu var. Geçen sene biraz sakin geçti. Geçen sene yüzde 100 fiyat artışı olmuştu, bu sene yüzde 10 gibi bir artış var. Talep çok, yoğunluk çok. İnşallah daha da artarak devam edecek diye düşünüyorum. Hurma, kayısı, üzüm ve incir en çok satılırken, koşturmaca akşama kadar devam ediyor. Hurma 150 TL’den başlıyor, bin TL’ye kadar hurma var. Bin TL’lik hurmada, 150 TL’lik hurmadan daha fazla satışımız oluyor. Herkes en iyisinden alıyor. En iyisini tüketmeye çalışıyor. İyi bir hurmanın bin TL’nin altında olmaması lazım" dedi.