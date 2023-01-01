Emre Belözoğlu üstünü çizdi! İtalyanlardan çok konuşulacak transfer iddiası... 'Beşiktaş ve Galatasaray istiyor'

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 16 haftanın sonuna gelinmiş durumda. Geride kalan 16 haftada Galatasaray topladığı 33 puanla zirvedeki yerini korurken, onu 32 puanla Fenerbahçe, 30 puanla Başakşehir takip ediyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş 26 puanla 5. sırada yer alırken, son şampiyon Trabzonspor ise Beşiktaş ile aynı punla 6. sırada lig yarışını sürdürüyor.
Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler çalışmalarını hızlandırırken, Beşiktaş ve Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş'ta, tecrübeli hoca ara transferde kadroda revizyona gitmeye hazırlanırken, özellikle hücum takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.
Son günlerde Siyah-Beyazlılar'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un Burnley'ye geri dönüşü için iddialar ortaya atılırken, Burnley Menajeri Vincent Kompany şu an için oyuncuyu geri çağırma gibi bir düşünceleri olmadığını belirtse de Beşiktaş'ın transferi kalıcı hale getirecek opsiyonu kullanıp kullanmayacağı netleşmiş değil.
Beşiktaş'ın Weghorst'un bonservisini alması için Burnley'ye 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapması gerekiyor. Bu yüksek tutar konusunda henüz net bir hareket planı belirlemeyen Siyah-Beyazlılar, forvet hattı için opsiyonlarını da hazırlıyor.
Galatasaray'da için de ara transferde Beşiktaş'a benzer bir senaryo söz konusu. Kiralık olarak kadroya katılan Seferovic'in takımdan gönderilmesi beklenirken, hücum hattına bir takviye yapılması bekleniyor.
Ligin iki dev kulübünde yaşanan bu gelişmeler sonrası İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. TuttoMercato'nun haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray Başakşehir forması giyen Stefano Okaka'nın peşinde.