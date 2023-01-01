Emre Belözoğlu üstünü çizdi! İtalyanlardan çok konuşulacak transfer iddiası... 'Beşiktaş ve Galatasaray istiyor'

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 16 haftanın sonuna gelinmiş durumda. Geride kalan 16 haftada Galatasaray topladığı 33 puanla zirvedeki yerini korurken, onu 32 puanla Fenerbahçe, 30 puanla Başakşehir takip ediyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş 26 puanla 5. sırada yer alırken, son şampiyon Trabzonspor ise Beşiktaş ile aynı punla 6. sırada lig yarışını sürdürüyor.

Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler çalışmalarını hızlandırırken, Beşiktaş ve Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.