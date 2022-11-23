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  4. Emre Kınay kızının 18. yaşını böyle kutladı! Duru'nun annesine benzerliği şaşkına çevirdi

Emre Kınay kızının 18. yaşını böyle kutladı! Duru'nun annesine benzerliği şaşkına çevirdi

23.11.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Emre Kınay, 18 yaşına giren kızı Duru'nun doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Duru Kınay'ı görenler, annesi Emine Ün'e benzerliğine inanamadı!

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, 18 yaşına bastı. Annesine olan benzerliği ile dikkat çeken Duru Kınay, sosyal medyada gündem oldu.

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"RUHUM SENİNLE YENİDEN DOĞDU

Dizi, tiyato ve sinema oyuncusu Emre Kınay, kızının doğum gününü "18 Kasım 2004'te ruhum seninle yeniden doğdu. İyi ki doğdun aşkım kızım. Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın" diyerek kutladı. Pastadaki Müslüm Gürses detayı ise gözlerden kaçmadı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Anahtar Kelimeler:
Emre Kınay

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