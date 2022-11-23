Emre Kınay kızının 18. yaşını böyle kutladı! Duru'nun annesine benzerliği şaşkına çevirdi

Dizi, tiyato ve sinema oyuncusu Emre Kınay, kızının doğum gününü "18 Kasım 2004'te ruhum seninle yeniden doğdu. İyi ki doğdun aşkım kızım. Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın" diyerek kutladı. Pastadaki Müslüm Gürses detayı ise gözlerden kaçmadı.

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, 18 yaşına bastı. Annesine olan benzerliği ile dikkat çeken Duru Kınay, sosyal medyada gündem oldu.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.