En güzel, en yeni Kadir Gecesi mesajları 2025! Kısa ve uzun Kadir Gecesi resimli mesajları

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olarak bilinen Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilen bu gece dualarla ve ibadetlerle geçirilecek. Kadir Gecesi'nde sevdiklerine ve akrabalarına mesajlar göndermek isteyenler en güzel, en yeni Kadir Gecesi mesajlarını araştırmaya başladılar. Biz de sizler için dualı ve hadisli Kadir Gecesi resimli mesajlarını derledik...

KADİR GECESİ EN GÜZEL SÖZLER

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun…

Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun..

Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.