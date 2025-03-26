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  4. En güzel, en yeni Kadir Gecesi mesajları 2025! Kısa ve uzun Kadir Gecesi resimli mesajları

En güzel, en yeni Kadir Gecesi mesajları 2025! Kısa ve uzun Kadir Gecesi resimli mesajları

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.03.2025 10:28
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Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Müslümanlar için önem teşkil eden bu geceyi ibadet ve taatla değerlendirmek tavsiye edilir. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerine, aile dostlarına ve akrabalarına mesajlar göndermek isteyenler en güzel, en yeni Kadir Gecesi mesajlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kısa ve uzun Kadir Gecesi resimli mesajlarını derledik. İşte tüm merak edilenler...

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olarak bilinen Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilen bu gece dualarla ve ibadetlerle geçirilecek. Kadir Gecesi'nde sevdiklerine ve akrabalarına mesajlar göndermek isteyenler en güzel, en yeni Kadir Gecesi mesajlarını araştırmaya başladılar. Biz de sizler için dualı ve hadisli Kadir Gecesi resimli mesajlarını derledik...

Mynet'in Sesi

KADİR GECESİ EN GÜZEL SÖZLER

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun…
Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun..
Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kalbinizdeki tüm güzel dileklerin kabul olması dileğiyle… Kadir Geceniz mübarek olsun.
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