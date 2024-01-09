Epstein'in 'Seks Adası' skandalının yankıları sürüyor! Ünlü isimlerin seks kasetleri ortaya çıktı... Mahkeme belgelerindeki 'Türkiye' detayı olay oldu

Dünyanın konuştuğu Epstein'in 'Seks Adası' skandalında mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni detaylarda gelmeye başladı. Stephen Hawking, Bill Clinton, Michael Jackson, Prens Andrew gibi çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği skandalda tutuklanan Jeffrey Epstein, kameraların çalışmadığı bir gün hapishanesindeki hücresinde intihar etmişti. Olaya ilişkin mağdurların açtığı davalar sürerken ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararı üzerine 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko’nun sorgusu yer aldı. Marçinko sorgusunda Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığı ve Amerika’ya getirdiğini söyledi.
SORULARIYLA TERLETTİ
Sputnik’te yer alan habere göre; istismara uğrayan kız çocuklarının avukatı Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’nun çapraz sorgusundaki yerini aldı.
13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda Avukat Katherine W. Ezell, Marçinko'ya Jeffrey Epstein’ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırdığını bilip bilmediğini sorarak, "15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?" ifadelerini kullandı.
Nadya Marçinko, kendisine yöneltilen soruların tamamına cevap vermeyi reddederken avukatı da hakime itirazlarını sundu.
Yeni yayınlanan mahkeme dosyalarında 2006 yılında adada çekildiği iddia edilen ve Epstein'ı suçlayan Sarah Ransome tarafından sağlanan biri dizi fotoğraf ortaya çıktı. Görüntülerin birçoğunda, kameraya gülümseyerek birbirlerine sarılan bir grup kız görülüyor.
Fotoğraflarda Jeffrey Epstein’ın özel pilotu olan eski eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko ile Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell de yer aldı.