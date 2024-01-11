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Epstein skandalı Kurtlar Vadisi'nde işlenmiş! Çocuk cinayetleri ve 'Adrenokrom' detayı sonrası herkes onu paylaşıyor

11.01.2024 09:55 | Son Güncelleme:
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Başta ABD olmak üzere dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalında ortaya çıkan yeni detaylar, Kurtlar Vadisi'ndeki meşhur sahneyi akıllara getirdi. Dünyaca ünlü isimlerin adının karıştığı pedofili ve istismar şebekesinin asıl amacının çocuklardan "adrenokrom" hücreli kan alarak zenginlerin ömrünü uzatmak olduğu iddia edilmişti. Kurtlar Vadisi'nde söz konusu olayın yıllar önce işlendiği ortaya çıktı. O sahne sosyal medyada gündem oldu.

Epstein skandalında ortaya çıkan yeni detaylar tüm dünyayı adeta şoke etmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin adının geçtiği pedofili ve istismar davasının lideri Jeffrey Epstein'in yaptığı iğrenç olaylar, başta ABD olmak üzere dünya kamuoyunda geniş yer bulmaya devam ediyor.

Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Jeffrey Epstein'ın kara kaplı defterinden; Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell başta olmak üzere dünyaca ünlü isimler çıkmıştı.


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'TÜRKİYE' İDDLAARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

'TÜRKİYE' İDDLAARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bir Türk kadının da adı geçtiği skandalda 1999 depremi sonrası kaybolan çocukların söz konusu skandal şebekesi tarafından kaçırıldığı iddiaları da geniş yankı buldu.

ÇOCUK KANINI ZENGİNLERE SATIYORMUŞ

ÇOCUK KANINI ZENGİNLERE SATIYORMUŞ

İsrail istihbaratı MOSSAD adına çalıştığı iddia edilen pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın aynı zamanda çocuklardan aldığı kanları, zenginlere sattığı iddia edildi.

"Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanı, zenginlerin ömrünü uzatmak için kullanılıyor.

ÜNLÜ İSİMLER Mİ KULLANDI?

ÜNLÜ İSİMLER Mİ KULLANDI?

0-9 yaş arası çocukların boynundan alınan bu kanı Madonna, George Clooney, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks gibi isimlerin kullandığı iddia ediliyor.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ O SAHNE AKILLARA GELDİ

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ O SAHNE AKILLARA GELDİ

Dünyayı sarsan skandalla ilgili sosyal medyada dolaşan video ise çok konuşuldu. Yıllarca gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi dizisinde, "Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanının zenginlere satılmasının işlendiği ortaya çıktı.

SÖZ KONUSU SAHNEDEKİ DİYALOGLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

SÖZ KONUSU SAHNEDEKİ DİYALOGLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Kurtlar Vadisi'ndeki çok konuşulan sahnede "Yüce Majesteleri"ni iyileştirmek için çocuk kanı kullanılmasının işlendiği görüldü.

Doktor, "Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek." derken, Arthur ise "Çocuklar ölecek öyle mi?" dedi.

Doktor ise "Onlar kanlarını vererek ölümsüz olacaklar" yanıtını verdi.

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çocuk kan Jeffrey Epstein epstein kurtlar vadisi sosyal medya jeffrey
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