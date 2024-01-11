Epstein skandalı Kurtlar Vadisi'nde işlenmiş! Çocuk cinayetleri ve 'Adrenokrom' detayı sonrası herkes onu paylaşıyor

Epstein skandalında ortaya çıkan yeni detaylar tüm dünyayı adeta şoke etmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin adının geçtiği pedofili ve istismar davasının lideri Jeffrey Epstein'in yaptığı iğrenç olaylar, başta ABD olmak üzere dünya kamuoyunda geniş yer bulmaya devam ediyor.

Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Jeffrey Epstein'ın kara kaplı defterinden; Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell başta olmak üzere dünyaca ünlü isimler çıkmıştı.



