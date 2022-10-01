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Erden Timur açıklamıştı! Meğer Ronaldo'ymuş...

01.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan ve kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettirmeyi başaran Galatasaray'da, yapılan transferlerde en büyük rol sahibi olan isim Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur olmuştu. Geçtiğimiz günlerde GS TV'de katıldığı programda transfer sürecine dair konuşan Timur "İsteyip alamadığımız 2 oyuncu oldu" ifadelerini kullanırken, bu isimler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonu GS TV'de katıldığı programda, yaz transfer dönemine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Kendisine yöneltilen "Hiç isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu?" sorusuna Timur "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu, 'Körün taşı' diyerek sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz." şeklinde yanıt verirken, bu isimler merak konusu olmuştu.

RONALDO VE HAZARD...

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Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur'un işaret ettiği iki ismin Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid'den Eden Hazard olduğu ortaya çıktı.

OLUMSUZ YANIT ALDI!

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Portekizli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamayacağım" diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard da Real Madrid'den ayrılmak istemediğini bildirmişti.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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