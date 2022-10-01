Erden Timur açıklamıştı! Meğer Ronaldo'ymuş...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonu GS TV'de katıldığı programda, yaz transfer dönemine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Kendisine yöneltilen "Hiç isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu?" sorusuna Timur "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu, 'Körün taşı' diyerek sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz." şeklinde yanıt verirken, bu isimler merak konusu olmuştu.

RONALDO VE HAZARD...

Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur'un işaret ettiği iki ismin Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid'den Eden Hazard olduğu ortaya çıktı.

OLUMSUZ YANIT ALDI!

Portekizli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamayacağım" diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard da Real Madrid'den ayrılmak istemediğini bildirmişti.