Erden Timur'dan operasyon çağrısı, ortalık yangın yeri! "Şampiyonluğu etkileyen hata"

"GEREKLİ CEZALAR VERİLMELİ"

"Geçenlerde yaşanan olayın üzerimize verdiği sorumlulukla hoyratça değil hakkımızı çok doğru şekilde savunmalıyız. Bir şeyler kaybetsek bile Türk futbolu için doğru şeyler yapmalıyız. 10 aydır doğruları, bir programa çıkıp Türk futbolu için yapılması gerekenleri 2 saat saydık. Şampiyon olmak, haksızlığa uğramamak çok önemli. Ancak, hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Daha çok bağıranın, daha çok manipülasyon yapanın daha haklı olduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Tezahürünü gördük. TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Üst düzey ve şampiyonluğa etki eden bir maçta bunun kabul edilmesi mümkün değil. Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılması."