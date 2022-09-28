Erkekleri etkilemek için parfüm yerine vajinal kokusunu kullandığını söylemişti! Sosyal medyada fenomene dönüştü

Sosyal medyada son dönemde bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen kadınların vajinal sıvılarını nabız bölgelerine sürerek erkekleri etkilediğine yönelik bir akım ortaya çıktı. Akımın işe yaradığını iddia eden Jewlieah yöntemin tüm hayatını değiştiren bir mucizeye dönüştüğünü dile getirdi.

“HER ŞEYİ BEDAVAYA GETİRİYORUM”

TikTok’ta yaklaşık 124 bin takipçisi bulunan Jewlieah ilk olarak vabbing yöntemini gece kulüplerinde denediğini söyledi. Gece arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığında mekan girmeden önce vajinal sıvısını bilek ve boyun bölgelerine sürdüğünü anlatan Jewlieah, “Bütün gece bedava içki içtim. Herkes bana inanılmaz ilgi gösterdi. Erkekler büyülenmiş gibi bana bakıyordu. Her şeyi bedavaya getiriyorum.” dedi.