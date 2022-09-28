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Erkekleri etkilemek için parfüm yerine vajinal kokusunu kullandığını söylemişti! Sosyal medyada fenomene dönüştü

28.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Jewlieah olarak paylaşım yapan bir kadın son dönemde sosyal medyada trend olan ‘vabbing’ akımını uyguladı. Kadınların vajinal sıvılarını nabız noktalarına sürdüğü trendi uygulayarak TikTok paylaşım yapan Jewlieah bir anda takipçisi sayısını ikiye katladı. Jewlieah, erkekleri etkilemek için vajinal kokusunu kullandığı vabbing ile TikTok'ta ün kazandığını ve hayatının değiştiğini söyledi.

Sosyal medyada son dönemde bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen kadınların vajinal sıvılarını nabız bölgelerine sürerek erkekleri etkilediğine yönelik bir akım ortaya çıktı. Akımın işe yaradığını iddia eden Jewlieah yöntemin tüm hayatını değiştiren bir mucizeye dönüştüğünü dile getirdi.

“HER ŞEYİ BEDAVAYA GETİRİYORUM”

TikTok’ta yaklaşık 124 bin takipçisi bulunan Jewlieah ilk olarak vabbing yöntemini gece kulüplerinde denediğini söyledi. Gece arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığında mekan girmeden önce vajinal sıvısını bilek ve boyun bölgelerine sürdüğünü anlatan Jewlieah, “Bütün gece bedava içki içtim. Herkes bana inanılmaz ilgi gösterdi. Erkekler büyülenmiş gibi bana bakıyordu. Her şeyi bedavaya getiriyorum.” dedi.
Sosyal medyada popüler olmasından sonra hayatının değiştiğinden söz eden Jewlieah, “TikTok paylaşımlarından sonra takipçi sayım arttı. Birkaç röportaj yaptım ve bazı markalarla işbirliği yaptım. Ayrıca bir süre hediye aldım. Zihinsel, duygusal ve fiziksel açıdan geliştiğimi hissediyorum. Bilimsel olarak işe yaradığının kanıtlanmadığını söyleyenler şaşkındır. Bende işe yaradı sende de yarayacak” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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