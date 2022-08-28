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Ersun Yanal için kampanya başlattılar! Süper Lig'in yeni takımı Ankaragücü'ne geri dönebilir...

28.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2013/14 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan ve sarı - lacivertli taraftarların gönlünde yer edinen teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Fraport TAV Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Kırmızı - beyazlı ekipten geçtiğimiz sezonun ortasında ayrılan Yanal, herhangi bir kulüple anlaşmaya varmamıştı. Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nün taraftarları, deneyimli çalıştırıcı için kampanya başlattı. İşte ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü'nde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direrktör Mustafa Dalcı'nın görevden ayrılması sonrasında hoca arayışlarına başlayan sarı - lacivertli ekipte gündeme birçok isim geldi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON ANTALYASPOR'DAN AYRILDI

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Fenerbahçe'nin başında geçirdiği 2013/14 sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Fraport TAV Antalyaspor'u çalıştırmış ve oradan da geçtiğimiz sezonun ortasında ayrılmıştı.

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Ekim 2021'den beri boşta olan ve herhangi bir kulüple anlaşmayan tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili sıcak bir gelişme gündeme geldi.

ANKARAGÜCÜ İDDİASI

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Antalyaspor'u 2020/21 sezonunda Türkiye Kupası finaline taşıyan Yanal için Ankaragücü iddiaları taraftarlar arasında konuşulmaya başlandı.

TARAFTAR DEVREYE GİRDİ

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Ankaragücü taraftarları, Dalcı'nın istifasının ardında eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ı tekrar göreve çağırdı.

ERSUN YANAL, TT OLDU

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Çok sayıda tweet atan sarı - lacivertli futbolseverler, Ersun Yanal'ı TT listesine soktu.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRMIŞTI

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Ankaragücü'nü 2001-2002 sezonunda çalıştıran Ersun Yanal o dönem Süper Lig'de ilk 3 hafta itibarıyla en çok gol atan takım olmuştu. O sezon Ankaragücü 34 maçta 15 galibiyet 8 beraberlik 11 mağlubiyet almıştı.

ERSUN YANAL FOTOĞRAFLARI

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