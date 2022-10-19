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Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

19.10.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Erzincan-Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi.

Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı 06 BBK 789 plakalı otomobil, Derya'ya çarptı.

Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

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