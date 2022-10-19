ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Erzincan-Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi.
Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı 06 BBK 789 plakalı otomobil, Derya'ya çarptı.
Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.
Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
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