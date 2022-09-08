Erzurum Havalimanı'nda deprem ve yangın tatbikatı

Erzurum Havalimanı'nda, deprem ve yangın gibi acil durumlara hazırlık amacıyla tatbikat yapıldı.

Tatbikata, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Ekibi (ARFF), sağlık görevlileri ve diğer destek ekiplerin yer aldığı yaklaşık 200 kişi katıldı.

AFAD ekiplerinin çalışanlara yaptığı bilgilendirmenin ardından senaryo gereği yaşanan deprem sırasında havalimanındaki yolcular, koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturdu. Yolcular ve çalışanlar sarsıntı geçtikten sonra koşarak acil toplanma noktasına gitti.

3 kişinin de havalimanında enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine bölgeye gelen ekipler, enkaz altındaki yaralıları tespit ettikten sonra kurtarma çalışması başlattı.

Senaryo çerçevesinde enkaz altından çıkarılan yaralılar, sahra çadırındaki ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Havalimanı dışında çıkan yangın ise ARFF ekiplerince söndürüldü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Erzurum Havalimanı Başmüdürü Necati Algül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan acil durum tatbikatının başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Deprem ve yangın tatbikatının önemine dikkati çeken Algül, deprem ve yangının sadece tatbikatla sınırlı kalması dileğinde bulundu.

Tatbikatın, kentteki ilgili bütün kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirildiğini dile getiren Algül, şunları kaydetti:

"Tatbikatın amacı farkındalık oluşturmak. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu herkesçe bilinmektedir. Bunun farkındalığını oluşturup güzel bir eğitimle personellerimizin bilinçlendirilmesini sağlamak istedik."