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Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

28.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci: - "İleri derecede düşük doğum ağırlıklı prematüre bebek yoğun bakımda 63 gün entübe edildi ve 40 gün de yüksek hızlı ventilasyon yapıldı"

Erzurum'da 745 gram dünyaya gelen ve 155 günlük yoğun bakım tedavisi sonucu sağlığına kavuşarak 4,5 kiloya ulaşan Asaf bebek, "155" yazılı pastayla taburcu edildi.

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da yaşayan Sena Köroğlu, gebeliğinin henüz 25. haftasında şiddetli doğum sancısı nedeniyle Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine başvurdu.

Köroğlu'nun 21 Şubat'ta sezaryen doğumla 745 gram ağırlığında İsmail Asaf adını verdikleri bebeği dünyaya geldi.

Prematüre bebek, erken doğuma bağlı akciğerinde gelişim yetmezliği nedeniyle hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci ve ekibince tedavi ve takibe alındı.

- "155" yazılı pasta kesilerek evine gönderildi

Yoğun bakımda entübe edilen ve 40 gün boyunca da yüksek hızlı ventilasyona (solunum cihazına) bağlanan İsmail Asaf, doktor, hemşire ve personelin yoğun çaba ve gayretiyle sağlığına kavuştu.

Günbegün sağlık durumu iyileşen Asaf bebek, tedavi sonucu 745 gramdan 4,5 kiloya ulaştı. Murat Emin ile Sena Köroğlu çiftinin 155 gün sonra kucaklarına aldıkları Asaf bebek, bir süre önce hastane personelince hazırlanan "155" yazılı pasta kesilerek evine gönderildi.

Prof. Dr. Hasan Kahveci, yenidoğan 3. yoğun bakımdaki doktor ve hemşirelerin, Asaf'ı hayatta tutabilmek için gece gündüz mücadele ettiklerini belirterek, şunları aktardı:

"İleri derecede düşük doğum ağırlıklı prematüre bebek yoğun bakımda 63 gün entübe edildi ve 40 gün de yüksek hızlı ventilasyon yapıldı. Asaf'ın iyileşip gelişmesi 155 gün sürdü. Mutlu ve gururluyuz, bebeği 155 gün ana okulunda okutmuş gibi pastasını keserek taburcu değil mezun ediyoruz."

- "Doktor ve hemşireler bebeği hayatta tutmak için çok mücadele etti"

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör ise Asaf bebeğin tedavi sürecinde verdikleri emeklerden dolayı doktor ve personele teşekkür etti.

Anne Köroğlu ise oğlu Asaf'ın hayatı boyunca güçlü ve sağlıklı olmasını dileyerek, "Doktor ve hemşirelerin Asaf'ı hayatta tutabilmek için verdikleri mücadeleye şahit oldum. Anneler bebeklerine sevgisini göstersin, temas etsin. Onlar gerçekten çok hissediyor. Daha güçlü oluyorlar. Güçlü anne güçlü bebektir." ifadelerini kullandı.

Köroğlu çifti, Prof. Dr. Kahveci, Uzman Dr. İpek Kocaoğlu başta olmak üzere hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

- Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci: - "İleri derecede düşük doğum ağırlıklı prematüre bebek yoğun bakımda 63 gün entübe edildi ve 40 gün de yüksek hızlı ventilasyon yapıldı"

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

Erzurum'da 745 gram doğan bebeklerini 155 gün sonra kucaklarına aldılar

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Erzurum prematüre bebek yenidoğan

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