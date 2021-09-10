Esaretin Bedeli nerede ve ne zaman çekildi? Esaretin Bedeli oyuncuları kimler?

Esaretin Bedeli adlı ABD yapımı filmde, masum olduğunu iddia eden Andy'nin yıllarını hapishanede geçirmesi işleniyor. "Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti" adlı eserden uyarlanan Esaretin Bedeli filmi 10 Mart 1995'te gösterime girdi. Film, "Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği Filmlerde En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü" ve "Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Japon Akademi Ödülü"nü aldı.

ESARETİN BEDELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım öncesi çalışmalar Ocak 1993'te başladı. Film Maine'de çekilirken, temel çekim neredeyse tamamen Haziran 1993'ten Ağustos 1993'e kadar hapishane olarak hizmet veren Ohio Devlet Islahevi'nin de bulunduğu Ohio'nun Mensfield şehrinde yapıldı.

ESARETİN BEDELİ KONUSU NEDİR? Esaretin Bedeli filminde Andy ve Red adında iki mahkumun hapishanede kurduğu dünyanın hikayesi işleniyor. Genç ve başarılı bir banker olan Andy Dufresne eşini ve eşinin sevgilisini öldürme suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır.

Shawsank Hapishanesi'nde mahkumlara işkence, dayak, tecavüz gibi her türlü durum yapılmaktadır ancak Andy hayata bağlılığını ve iyimserliğini korumaktan vazgeçmez. Onun bu tutumu çevresindekileri de etkiler.

Andy pozitif tavrıyla etrafındaki mahkumları özgür bir hayat yaşayabileceğine inandırır. Andy'e bu ylda Red destek olur.