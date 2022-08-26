Dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere 'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta yaşanan su baskınından zarar gören ev ile iş yerlerinde eşyaların tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

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