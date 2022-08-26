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Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

26.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta yaşanan su baskınından zarar gören ev ile iş yerlerinde eşyaların tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ ve zabıta ekipleri de sokaklarda temizlik çalışmaları yürütüyor.

Su baskını nedeniyle sokaklarda kötü koku oluşurken, taşan deredeki su seviyesinin düştüğü ve renginin siyaha döndüğü görüldü.

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

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sel Esenyurt İSKİ haramidere ibb

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