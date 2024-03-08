'Eşimle sevgilim kanka oldu' dedi! Esra Ezmeci çok şaşırdı! 'Algısal bir sorun var'

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6 yıllık evli olduğunu söyleyen Hilmi Bey, özel bir bankada müşteri temsilcisi olduğunu ve ailesinden kalan bir apartmanı olduğunu dile getirdi.

'Yıllardır evliliğim çok güzel geçti. Hiç tartışmıyor hiç kavga etmiyorduk. Ne istersem tamam diyordu. Bir şekilde artık kavga etmek istedim. Mutluluk batmaya başladı.

6 yıldan sonra aramızda fikir ayrılıkları oluşmaya başladı ve bir gün kulübe gittim. Bir kızla tanıştım. O gün ne olduysa ona aşık oldum. Belli bir süre sonra evli olduğumu anlattım.

BOMBA İTİRAF... Zaman geçtikçe ben daha da çok aşık olmaya başladım. Bunu karıma açıklamak istedim. Karıma bunları açıkladığımda normal tepki vermesi beni çok şaşırttı. Getirip tanıştırmamı istedi. Tanıştırdığım gün eşim beni tebrik etti. Bunları sanki ben tanıştırmamışım gibi birlikte her gün dışarı çıkmaya ve alışveriş yapmaya başladılar.' dedi.