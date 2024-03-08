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'Eşimle sevgilim kanka oldu' dedi! Esra Ezmeci çok şaşırdı! 'Algısal bir sorun var'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 16:08
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programının itiraf köşesinde yine şaşırtan bir olay gündeme geldi. 6 yıllık evli olduğunu söyleyen bir konuk 'Eşim ve sevgilim kanka oldu' deyince Esra Ezmeci çok şaşırdı.

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa 6 yıllık evli olduğunu söyleyen Hilmi Bey'in açıklamaları damga vurdu.

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CANLI YAYINDA İLGİNÇ İTİRAF

6 yıllık evli olduğunu söyleyen Hilmi Bey, özel bir bankada müşteri temsilcisi olduğunu ve ailesinden kalan bir apartmanı olduğunu dile getirdi.
'Yıllardır evliliğim çok güzel geçti. Hiç tartışmıyor hiç kavga etmiyorduk. Ne istersem tamam diyordu. Bir şekilde artık kavga etmek istedim. Mutluluk batmaya başladı.
6 yıldan sonra aramızda fikir ayrılıkları oluşmaya başladı ve bir gün kulübe gittim. Bir kızla tanıştım. O gün ne olduysa ona aşık oldum. Belli bir süre sonra evli olduğumu anlattım.

BOMBA İTİRAF...

BOMBA İTİRAF...
Zaman geçtikçe ben daha da çok aşık olmaya başladım. Bunu karıma açıklamak istedim. Karıma bunları açıkladığımda normal tepki vermesi beni çok şaşırttı. Getirip tanıştırmamı istedi. Tanıştırdığım gün eşim beni tebrik etti. Bunları sanki ben tanıştırmamışım gibi birlikte her gün dışarı çıkmaya ve alışveriş yapmaya başladılar.' dedi.
Duydukları karşısında çok şaşıran Esra Ezmeci 'Siz ne istiyorsunuz?' diye sordu. Hilmi Bey ise 'Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Eşimle nasıl barışabilirim. Sevgilimden nasıl ayrılabilirim' dedi.
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Esra Ezmeci Esra Ezmeci İle Yeni Baştan ele
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