Eşini ve iki çocuğunu 17 yıl boyunca hapsetti! Dehşet evinin detayları kan dondurdu

Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'ndeki Guaratiba'daki küçük bir kulübeye polise yapılan isimsiz bir ihbar üzerine baskın düzenlendi. Polis kulübede elleri ve ayakları bağlanmış bir şekilde hapsedilen bir anne ve iki çocuğuna ulaştı. Yetersiz beslenme nedeniyle hareket etmekte zorlanan anne ve çocukları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları ise tüyler ürpertti.

EV ÇÖPTEN FARKSIZDI

23 yıldır evli olduğu Luiz Antonia Santos Silva tarafından çocuklarıyla birlikte evlerinde hapsedilen anne, kurtarıldıktan sonraki ifadesinde fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü dile getirdi. 17 yıl boyunca pis ve bakımsız durumdaki evde çocuklarıyla birlikte tutulan kadın, kocasının kendisine ‘Bu evden ancak ölünce çıkarsın’ diyerek işkence ettiğini ve günlerce aç, susuz bıraktığını itiraf etti.

Anneyle birlikte evde zorla tutulan 19 ve 22 yaşındaki çocuklar ise yetersiz beslenme nedeniyle yetişkin görüntüsünden çok uzaktı. 17 yıl boyunca ışık görmeyen bir kulübede hapsedilen ve yeterli bir şekilde beslenmeyen çocuklar fiziksel olarak 10-11 yaşlarında görünüyordu.

ÇIĞLIK SESLERİNİ BASTIRMAK İÇİN... Dehşet evinin çevresinde yaşayan komşular evden devamlı olarak yüksek sesle müzik dinlendiğini ve bu nedenle Silva’yı ‘DJ’ lakabıyla tanıdıklarını söyledi. Guaratiba bölgesinin isimsiz bir komşu, “İki çocuğun durumunu gördüğümüzde bir hafta daha hayatta kalamayacaklarını düşündük. Ambulanstaki anneyle konuşmaya çalıştım ama o kadar zayıftı ki ses çıkaramadı.” dedi. Aynı komşu, Luiz Antonio'nun yiyecek bağışları aldığını, ancak aileye vermemek için çöpe attığı için ailenin aç olduğunu da belirttiler.

Olay gününde ailenin kurtarılma anına şahit olduğunu dile getiren bir başka komşu Sebastiao Gomes da Silva, “Onlara ulaşmayı başardığımda biraz meyve verdim. Zavallı çocuk muzu aldı ve yedi, üstelik kabuğuyla beraber. Gerçekten çok acıkmıştı." dedi.