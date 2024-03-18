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Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz yumruk atmaya çalıştı, İrfan Can Eğribayat ateş püskürdü: Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur!

18.03.2024 06:34
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha karıştı. Son düdüğün çalmasıyla birlikte bazı taraftarlar sahaya girerken, futbolcular ve taraftarlar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Eski Fenerbahçeli futbolcu Egemen Korkmaz'ın da sarı-lacivertli ekibin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a yumruk atmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı. Eğribayat ise yaptığı açıklamayla Korkmaz'a ateş püskürdü.

İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Nefes kesen maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Yedek kulübesindeki futbolcular son düdük sonrası sahaya girdi. Teknik heyet ile tüm futbolcular orta sahada büyük sevinç yaşadı.

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 Batshuayi'den Trabzonsporlu taraftara döner tekme!

Batshuayi'den Trabzonsporlu taraftara döner tekme!

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Fenerbahçeli futbolcuların orta sahadaki kutlaması devam ederken Trabzonsporlu bazı taraftarlar sahaya indi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Fenerbahçeli futbolculara fiziksel saldırılar olduğu gözlemlenirken, bu sırada bazı Fenerbahçeli futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

EGEMEN KORKMAZ YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI

EGEMEN KORKMAZ YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan kaos sırasında saha içindeki bir an ise dikkat çekti. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'ın Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yumruk atmaya çalıştığı görüldü.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Korkmaz'ın görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

EĞİRBAYAT'TAN SERT TEPKİ

EĞİRBAYAT'TAN SERT TEPKİ

Korkmaz'ın yumruk atmaya çalıştığı, Fenerbahçeli futbolcu Eğribayat da maçın ardından çok sert bir paylaşımda bulundu.

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