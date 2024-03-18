Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz yumruk atmaya çalıştı, İrfan Can Eğribayat ateş püskürdü: Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Nefes kesen maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Yedek kulübesindeki futbolcular son düdük sonrası sahaya girdi. Teknik heyet ile tüm futbolcular orta sahada büyük sevinç yaşadı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

