Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz yumruk atmaya çalıştı, İrfan Can Eğribayat ateş püskürdü: Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Nefes kesen maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Yedek kulübesindeki futbolcular son düdük sonrası sahaya girdi. Teknik heyet ile tüm futbolcular orta sahada büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçeli futbolcuların orta sahadaki kutlaması devam ederken Trabzonsporlu bazı taraftarlar sahaya indi.
Fenerbahçeli futbolculara fiziksel saldırılar olduğu gözlemlenirken, bu sırada bazı Fenerbahçeli futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.
Yaşanan kaos sırasında saha içindeki bir an ise dikkat çekti. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'ın Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yumruk atmaya çalıştığı görüldü.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Korkmaz'ın görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Korkmaz'ın yumruk atmaya çalıştığı, Fenerbahçeli futbolcu Eğribayat da maçın ardından çok sert bir paylaşımda bulundu.