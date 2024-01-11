Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid'ten Instagram'ın limitlerini zorlayan ayna pozları geldi! Şeffaf altı şaşkına çevirdi... "Giymiş mi, giymemiş mi?"

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızı Riley Reid Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Gerçek adı Ashley Mathews olan Riley Reid, bir dönemin popüler yetişkin filmi yıldızıyken kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdi. Fenomen isim son olarak hayranlarının karşısına cesur ayna pozlarıyla çıktı.
Kendi isteğiyle sektörden emekliliğe ayrıldığını açıkladıktan sonra kendi dünyasına yönelen Riley Reid, sosyal medyadan eşi ve kızıyla mutlu aile tablosu paylaşımlarının yanında cesur pozlarını vermeyi de ihmal etmiyor.
Fenomen isim son olarak ise, büstiyerinin askılarını aşağıya indirerek ayna karşısında poz verdi. Reid'in gönderisinde belinin alt kısmı ise daha çok dikkat çekti. Fenomen ismin şeffaf altı hayranları arasında "Giymiş mi, giymemiş mi?" tartışması yarattı.
Reid'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini toplarken binlerce yorumda aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten inanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bakmaya doyamıyorum" yorumunu yaptı.