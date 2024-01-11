Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid'ten Instagram'ın limitlerini zorlayan ayna pozları geldi! Şeffaf altı şaşkına çevirdi... "Giymiş mi, giymemiş mi?"

Fenomen isim son olarak ise, büstiyerinin askılarını aşağıya indirerek ayna karşısında poz verdi. Reid'in gönderisinde belinin alt kısmı ise daha çok dikkat çekti. Fenomen ismin şeffaf altı hayranları arasında "Giymiş mi, giymemiş mi?" tartışması yarattı.