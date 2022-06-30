Eskişehir'de otomobil ile karavanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde otomobille karavanın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, tedavi altına alındı.
Fransa uyruklu Sebastien Marc Michel Deroo (28) idaresindeki yabancı plakalı karavan, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu 30. kilometresinde Yasin Sarıkaya'nın (43) kullandığı 26 AEC 963 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda sıkışan sürücü Deroo, eşi Oceane Virginie Nathalie Hourez (24), diğer sürücü Yasin Sarıkaya, eşi Feriha Sarıkaya (41) ve kızları Beğüm Sarıkaya (15), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Fransız çift, Eskişehir Şehir Hastanesine, diğer yaralılar ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, AFAD ekipleri, kaza sırasında araçtan kaçan Fransız çifte ait köpeğin bulunması için çalışma başlattı.
- Aralarında Fransız çiftin de bulunduğu yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor
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