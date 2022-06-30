Eskişehir'de otomobil ile karavanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kazada araçlarda sıkışan sürücü Deroo, eşi Oceane Virginie Nathalie Hourez (24), diğer sürücü Yasin Sarıkaya, eşi Feriha Sarıkaya (41) ve kızları Beğüm Sarıkaya (15), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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