Eskişehirli "Örümcek Adam" farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu

Uysal, zorlu meslekler arasında yer alan dış cephe cam temizliğini iş olarak seçtiğini ve profesyonel dağcı olduğunu dile getirerek, "Dağcılıkta bir kural vardır, zirveye çıkarken gösterilen disiplini, zirveden inerken de göstermelisin. Fakat dağcılık kazalarının çoğu da kamp alanına dönerken, yani zirveden inerken olur. An itibarıyla salgının sonuna geliniyorken disiplini elden bırakmamalıyız." dedi.

- "Aşı olmak toplumsal görevimiz"

Türkiye'de aşılanmanın hızla gerçekleştirildiğine değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Her sağlık biriminde sıralar var. İçeri girip, aşınızı olup çıkıyorsunuz. Aşının az olduğu dönemde 'eyvah' diyenler, bugün gidip aşılarını olmalı. Korkulacak bir şey yok. Az önce aşımı oldum ve hissetmedim bile. Ayrıca aşı olmak toplumsal görevimiz. Hepimiz yıprandık. Normal hayata dönebilmemiz için aşı olmamız şart. Devletimiz sağ olsun her gün rekor sayıda aşı yapıyor. Vatandaşlar da duyarlı. Korkan, çekinen insanlara da tavsiyem bir an önce aşı olsunlar. Örümcek Adam bile aşı oluyorsa, 'bana bir şey olmaz' dememek lazım."