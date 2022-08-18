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Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'ye bakın! Genç kız oldu

18.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programla tanınan ve uzun zamandır ekranda görünmeyen Esra Ceyhan, yıllar sonra ortaya çıktı. Barbaros Ceyhan ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe ile fotoğrafını paylaşan Esre Ceyhan, sosyal medyada gündem oldu.

Ekranlardan uzun süredir uzak kalan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile poz verdi. Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

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1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenen ve 2009 yılında boşanan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile fotoğrafını paylaştı. Ayşe'nin annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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GÜNDÜZ KUŞAĞI SUNUCULARINA TAŞ ATMIŞTI

Ceyhan, geçtiğimiz aylarda uzun süredir ekrana gelmemesiyle ilgili ise yaptığı açıklamada gündüz kuşağı sunucularına taş attı. Esra Ceyhan ekranı özlediğini söyleyerek, “Benim yapıp bitirdiğim şeyleri tekrar tekrar yapanları görüyorum. Aslında aynı şey de değil. Aslı yapılmışsa taklitleri yeteri kadar iyi olmuyor" diyerek tartışma yarattı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Esra Ceyhan
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