Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'ye bakın! Genç kız oldu

Ekranlardan uzun süredir uzak kalan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile poz verdi. Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenen ve 2009 yılında boşanan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile fotoğrafını paylaştı. Ayşe'nin annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI SUNUCULARINA TAŞ ATMIŞTI

Ceyhan, geçtiğimiz aylarda uzun süredir ekrana gelmemesiyle ilgili ise yaptığı açıklamada gündüz kuşağı sunucularına taş attı. Esra Ceyhan ekranı özlediğini söyleyerek, “Benim yapıp bitirdiğim şeyleri tekrar tekrar yapanları görüyorum. Aslında aynı şey de değil. Aslı yapılmışsa taklitleri yeteri kadar iyi olmuyor" diyerek tartışma yarattı.