Esra Erol'da skandal görüntüler! Eski eşinin boğazına sarıldı avukat zor ayırdı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tansiyon yükseldi. Eşi Adil tarafından yıllardır ihanete uğrayan Nurgül, boşanmak istediğini söyleyerek Erol'dan yardım istedi. Tek celsede boşanan ikili, dün canlı yayında son kez yüzleşti.

"EVLİYKEN BAŞKA ADAMLARA ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERDİN"

Yollarını ayıran ikili, hayatlarına nasıl devam edeceklerinden bahsederken bir anda tansiyon yükseldi.

Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ancak o anlarda Nurgül'ün sesi yayına verilmedi.

CANLI YAYINDA ESKİ EŞİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI Nurgül'ün sözlerinden sonra çılgına dönen Adil yerinden kalkarak eski eşine saldırdı. Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından sakinleştirildi. O esnada da programa reklam arası verildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ Reklamın ardından canlı yayın devam ederken Adil başka bir odaya alındı. Yaşadıklarına isyan eden Nurgül, Annem benim saldırıya uğradığımı gördü. Ben darp raporu alacağım. İlk eşim 18 yaşıma girmeden beni kaçırdı hayatımı mahvetti. Sonra Adil benim hayatımı mahvederek milyonların önünde bana saldırdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.