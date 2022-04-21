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  4. Esra Erol'da skandal görüntüler! Eski eşinin boğazına sarıldı avukat zor ayırdı

Esra Erol'da skandal görüntüler! Eski eşinin boğazına sarıldı avukat zor ayırdı

21.04.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında ihanet yüzünden boşanan Nurgül ile Adil yüzleşti. İkili, hayatlarına nasıl devam edeceklerini konuşurken Nurgül'ün bir sözü Adil'i çileden çıkarttı. Yerinden koşarak Nurgül'e saldıran Adil, herkesin içinde eski karısını darbetti.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tansiyon yükseldi. Eşi Adil tarafından yıllardır ihanete uğrayan Nurgül, boşanmak istediğini söyleyerek Erol'dan yardım istedi. Tek celsede boşanan ikili, dün canlı yayında son kez yüzleşti.

"EVLİYKEN BAŞKA ADAMLARA ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERDİN"

Yollarını ayıran ikili, hayatlarına nasıl devam edeceklerinden bahsederken bir anda tansiyon yükseldi.
Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ancak o anlarda Nurgül'ün sesi yayına verilmedi.

CANLI YAYINDA ESKİ EŞİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

CANLI YAYINDA ESKİ EŞİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI
Nurgül'ün sözlerinden sonra çılgına dönen Adil yerinden kalkarak eski eşine saldırdı. Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından sakinleştirildi. O esnada da programa reklam arası verildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ
Reklamın ardından canlı yayın devam ederken Adil başka bir odaya alındı. Yaşadıklarına isyan eden Nurgül, Annem benim saldırıya uğradığımı gördü. Ben darp raporu alacağım. İlk eşim 18 yaşıma girmeden beni kaçırdı hayatımı mahvetti. Sonra Adil benim hayatımı mahvederek milyonların önünde bana saldırdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

AVUKAT HÜLYA KURAN DEVREYE GİRDİ

AVUKAT HÜLYA KURAN DEVREYE GİRDİ
Avukat Hülya Kuran ise Adil Bey'in Nurgül'den özür dilemesini istedi. Ancak Adil Bey "Asla özür dilemeyeceğim" diyerek resti çekti. Bunun üzerine sinirlenen Kuran, Nurgül Hanım'ın şikayetçi olması gereken her şeyi yapacağını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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