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  4. Esra Erol kocasını yere göğe sığdıramadı! "O görünmez bir adam biliyorsunuz"

Esra Erol kocasını yere göğe sığdıramadı! "O görünmez bir adam biliyorsunuz"

07.01.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Hem sunuculuğuyla hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken Esra Erol katıldığı programda özel hayatına dair de konuştu. Esra Erol eşi Ali Özbir'i yere göğe sığdıramadı. Sunucu "Ali benim hem hayat hem de yol arkadaşım" dedi.

Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla a Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına, sunucu Esra Erol konuk oldu. Yayınlarında yaşananlara değinen sunucu "Canlı yayın bıçak sırtı bir süreç. Su fırlatıyorlar, adrenalin yüksekliğinde bir sulara bakıyorum bir konuğa bakıyorum" dedi.


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"O GÖRÜNMEZ BİR ADAM"

"Eleştiren herkese saygım sonsuz ama acımasız eleştiriye karşıyım" diyen Esra Erol özel hayatına dair de konuştu.

"Karı koca beraber çalışmanın avantajları da var" diyen Esra Erol devamında "İletişim kurma konusunda kısıtlılığınız yok. Paylaşımınız artıyor. Karşılıklı düşünebilmenin keyfini yaşıyoruz. Ali benim hem hayat hem de yol arkadaşım. Benim başarımla yaptıklarımla gurur duyuyor olması çok hoşuma gidiyor. O görünmez bir adam biliyorsunuz. Ona saygı duyuyorum. Onun manevi varlığı benim kolum kanadım" dedi.

İşinden kalan zamanı çocuklarına ayırdığını söyleyen Erol şu ifadeleri kullandı:

"Akşam yemeği hep beraber yenir bizde. Herkes o masada buluşup günü konuşacak. Günün puanlaması yapılıyor. Ömer hep 10 veriyor, İdris Ali 7 verebiliyor sınav günleri. Yatma saati bir kural. 21.30'da herkes odasına gidecek, kitap okunacak. Cuma geceleri sinema gecelerimiz oluyor. Türk sinemasına çok düşkün İdris Ali."

Esra Erol ayrıca mutlu ve fit kalmak için haftada birkaç saat spor yapmaya, yürüyüş yapmaya çalıştığını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol sinan
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