Esra Erol kocasını yere göğe sığdıramadı! "O görünmez bir adam biliyorsunuz"

"Karı koca beraber çalışmanın avantajları da var" diyen Esra Erol devamında "İletişim kurma konusunda kısıtlılığınız yok. Paylaşımınız artıyor. Karşılıklı düşünebilmenin keyfini yaşıyoruz. Ali benim hem hayat hem de yol arkadaşım. Benim başarımla yaptıklarımla gurur duyuyor olması çok hoşuma gidiyor. O görünmez bir adam biliyorsunuz. Ona saygı duyuyorum. Onun manevi varlığı benim kolum kanadım" dedi.