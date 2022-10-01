Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Görümcem babama kaçtı. Kayınvalidemle annem..."

Fulya İle Umudun Olsun programında psikolog kimliğiyle yer alan ve olayları yorumlayan Esra Ezmeci, kendi programını sunarak ekranlarda yer almaya başladı. Televizyon programının yanı sıra sosyal medya hesaplarından takipçilerinden gelen soruları tanıyan ünlü isme şaşırtan sorular gelmeye devam ediyor. Takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, "Görümcem babama kaçtı. Annemle kayınvalidem birbirinin saçını yoldu ne yapmalıyım?”sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Fulya İle Umudun Olsun programında danışman psikolog olarak görev yapan Esra Ezmeci yakın zamanda kendi programını sunmaya başlayarak yeniden gündem olmayı başardı. Sosyal medyada sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Görümcem babama kaçtı. Annemle kayınvalidem birbirinin saçını yoldu ne yapmalıyım?” sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

Ezmeci, gelen soruya, "Sizin burada evliliğinizi korumanız lazım.Eşinizle ilişkinizin bozulmaması için bu durumla ilgili hiçbir ilginiz ve bilginiz olmadığını anlatın" yanıtını verdi.