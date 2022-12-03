MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Ezmeci'ye gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, yeni gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

Esra Ezmeci'ye gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, yeni gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

03.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Didem Arslan Yılmaz ve Serap Paköz'ün karşısına rakip olan Esra Ezmeci'nin programı ekrana veda etmişti. FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı için final kararı almasından sonra ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci'ye son olarak gelen sorular, yaşanan ahlaksızlıkları gözler önüne serdi.

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta, gelen sorular ilişkilerdeki ahlaksızlığı gözler önüne serdi.

"KOCAMIN ÜÇ ARKADAŞIYLA DA..."

Bir soruda; "Kocamın üç arkadaşıyla daha önce birlikte oldum. Söylemeli miyim?" soruldu.
Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Evlendikten sonra bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Burada eşinizin kişiliği ve karakteri çok önemli. Böyle şeyleri baştan söylemek en doğrusu!" yanıtını verdi.

Ekran görüntüsü 2022-12-03 100212

"İKİ ELTİM DE EŞLERİNİ ALDATIYOR! BANA DA..."

Gelen başka soruda ise; "İki eltim de eşlerini aldatıyor. Bana da bir arkadaşlarını tanıştırmak için ısrar ettiler." sorusu geldi.

Ekran görüntüsü 2022-12-03 100415

Şaşkına çeviren soru karşısında, Uzman Psikolog, "Siz hiç bence bu işlere bulaşmayın. Kendi yanlışlarına sizi de ortak etmelerine izin vermeyin." dedi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci sosyal medya ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Motorine bir gün zam bir gün indirim! Yeniden değişiyor

Motorine bir gün zam bir gün indirim! Yeniden değişiyor

Bakan Akar gençlerin ısrarına kayıtsız kalamadı!

Bakan Akar gençlerin ısrarına kayıtsız kalamadı!

Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!

Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!

Polisler para karşılığı hasımlarına teslim etmişti! Aralarında eski milletvekili de var, yeni gelişme

Polisler para karşılığı hasımlarına teslim etmişti! Aralarında eski milletvekili de var, yeni gelişme

İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.