Esra Ezmeci'ye gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, yeni gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta, gelen sorular ilişkilerdeki ahlaksızlığı gözler önüne serdi.

"KOCAMIN ÜÇ ARKADAŞIYLA DA..."

Bir soruda; "Kocamın üç arkadaşıyla daha önce birlikte oldum. Söylemeli miyim?" soruldu.

Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Evlendikten sonra bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Burada eşinizin kişiliği ve karakteri çok önemli. Böyle şeyleri baştan söylemek en doğrusu!" yanıtını verdi.

"İKİ ELTİM DE EŞLERİNİ ALDATIYOR! BANA DA..."

Gelen başka soruda ise; "İki eltim de eşlerini aldatıyor. Bana da bir arkadaşlarını tanıştırmak için ısrar ettiler." sorusu geldi.

Şaşkına çeviren soru karşısında, Uzman Psikolog, "Siz hiç bence bu işlere bulaşmayın. Kendi yanlışlarına sizi de ortak etmelerine izin vermeyin." dedi.