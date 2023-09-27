Estetikle bambaşka birisi oldu, yetmedi! Buket Aydın yeni doğan bebeğin...

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşamasıyla tanınan spiler Buket Aydın son dönemde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Twitter'da dikkat çeken açıklamalar yapan Aydın'ın estetiksiz halleri gündeme geldi.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken spiker Buket Aydın fazla kilolarından kurtuldu ve 2. Sayfa'ya konuk oldu. Programda estetiksiz hali ve değişimi ekrana gelen Buket Aydın daha fazla estetik yaptıracağını söyledi.

Aydın "Sünnet derisinden alınan kök hücre çok yaygın ama ben onu yaptırmayacağım. Çok doğru bulunmuyor. Esas popüler olan; bebeklerin kordon kanından elde edilen bir kök hücre var, bunun yüze enjektesi... Bunu deneyeceğim" dedi.