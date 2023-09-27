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Kulüp'ün 2. sezonunda olay sahne! Arabada müstehcen anlar...

27.09.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yerli yapımlarından biri olan Kulüp'ün 2. sezonu son günlerde gündemde. Dizide Serra Arıtürk ve Halil Babür'ün hayat verdiği karakterlerin arabadaki ateşli sahnesi olay oldu.

Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış, Barış Arduç ve Asude Kalebek'in yer aldığı Netflix'in yerli yapımlarından biri olan Kulüp yeni sezonuyla gündemde.

Netflix'in yerli yapımlarından biri olan Kulüp 2. sezonuyla seyircisiyle sonunda buluştu ve büyük beğeni aldı.

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Dizinin 2. sezonunda Keriman karakterini canlandıran Serra Arıtürk ve Fikret Kayalı karakteriyle Halil Babür de diziye dahil oldu. Keriman ve Fikret'in 2. sezondaki erotik sahneleri de dikkat çekti.

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Keriman ve Fikret'in arabadaki cinsellik dolu sahneler sosyal medyayı salladı. Dizinin hayranları "İyi yapılınca sakil durmuyor", "Kaliteli yapım iyi oyuncularla göze batmıyor" yorumlarında bulundu.

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Serra Arıtürk kulüp dizi Barış Arduç karakteri

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