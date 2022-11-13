Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney isyan etti! "Çıplak fotoğraflarımı alıp..."

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney daha önce yaptığı açıklamalarda dizideki sahneleri yüzünden seks sembolü olarak görüldüğünü söylemişti. Sydney Sweeney "Harika bir performans olduğunu düşündüm. Ama çıplak olduğum için kimse bundan bahsetmiyor" demişti.