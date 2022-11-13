Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney isyan etti! "Çıplak fotoğraflarımı alıp..."

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney daha önce yaptığı açıklamalarda dizideki sahneleri yüzünden seks sembolü olarak görüldüğünü söylemişti. Sydney Sweeney "Harika bir performans olduğunu düşündüm. Ama çıplak olduğum için kimse bundan bahsetmiyor" demişti.
Güzel oyuncu son olarak da Zendaya'nın başrolde olduğu ve efsaneleşen dizideki çıplak sahnelerinin ekran görüntülerini alan ve ailesini taciz etmek için kullanan internet trollerine isyan etti.
Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney "Ailemi etiketledikleri noktaya geldi. Kuzenlerimin buna ihtiyacı yok. Bu tamamen iğrenç ve adaletsiz" dedi.
Güzel oyuncu büyürken vücudundan utandığını da itiraf ederek "Utandım ve soyunma odasında asla üstümü değiştirmek istemedim. Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bunun için dışlanmış hissettim" açıklamasında bulundu.
Sweeney konuşmasından ayrıcaı "İnsanlar bir karakteri oynadığımı unutuyor. Ah, ekranda çıplak oluyor, o bir seks sembolü, diye düşünüyorlar" dedi.