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Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney isyan etti! "Çıplak fotoğraflarımı alıp..."

13.11.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinde yıldızı parlayan Sydney Sweeney dizide cesur sahneleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" demişti. Güzel isim son açıklamasında ise çıplak sahnelerinin görüntüsünü alan sosyal medya trollerine dair söyledikleriyle dikkat çekti.

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney daha önce yaptığı açıklamalarda dizideki sahneleri yüzünden seks sembolü olarak görüldüğünü söylemişti. Sydney Sweeney "Harika bir performans olduğunu düşündüm. Ama çıplak olduğum için kimse bundan bahsetmiyor" demişti.

'SEKS SEMBOLÜ' ALGISI

Güzel oyuncu son olarak da Zendaya'nın başrolde olduğu ve efsaneleşen dizideki çıplak sahnelerinin ekran görüntülerini alan ve ailesini taciz etmek için kullanan internet trollerine isyan etti.

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney "Ailemi etiketledikleri noktaya geldi. Kuzenlerimin buna ihtiyacı yok. Bu tamamen iğrenç ve adaletsiz" dedi.

"ÖNCE GÖĞÜSLERİM VARDI"

"ÖNCE GÖĞÜSLERİM VARDI"

Güzel oyuncu büyürken vücudundan utandığını da itiraf ederek "Utandım ve soyunma odasında asla üstümü değiştirmek istemedim. Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bunun için dışlanmış hissettim" açıklamasında bulundu.

Sweeney konuşmasından ayrıcaı "İnsanlar bir karakteri oynadığımı unutuyor. Ah, ekranda çıplak oluyor, o bir seks sembolü, diye düşünüyorlar" dedi.

Aile büyükleri o sahnelerini görünce... "Çıplak olduğum için..."Aile büyükleri o sahnelerini görünce... "Çıplak olduğum için..."
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