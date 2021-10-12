Evde lahmacun nasıl yapılır? MasterChef evde kolay lahmacun tarifi ve malzemeleri neler?

Yapılması zor olarak bilinen lahmacunun evde ve kolay şekilde nasıl yapılacağı merak ediliyor. MasterChef'în yeni bölümünde yapılan sevilen lezzetin malzemeleri de merak konusu. Peki evde lahmacun nasıl yapılır?

EVDE LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Bugün MasterChef'in yeni bölümü sonrası lahmacun tarifi merak edilmeye başlandı. Lahmacun, açılmış hamurun üzerine kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak ve karabiber, isot (kırmızı biber) gibi baharatlarla hazırlanan malzeme sürüldükten sonra taş fırında pişirilen veOrta Doğu mutfağında yer alan bir çeşit içli pide olarak bilinmektedir.

MALZEMELERİ NELER? İç harcı için: 3 adet yeşilbiber 2 adet kırmızıbiber 2 adet orta boy soğan ½ çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber 1 çay kaşığı tuz 1 çay bardağı sıvı yağ ¼ çay bardağı su 500 gram yağlı dana kıyma 1 demet maydanoz 2 adet domates 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası

Hamuru için: 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı toz şeker 5 su bardağı un 2 su bardağı su

LAHMACUN TARİFİ... Öncelikle bir mutfak robotunun içinde iç harcı için baharatlar, salça sıvı yağ ve kıyma hariç tüm malzemeleri alın ve çekin. Maydanozları en son ekleyin. Rondonun içinden büyükçe bir kaba aldığınız harca baharatları, salçayı ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırmalısınız. Son olarak kıymayı ekleyin ve güzelce yoğurun. Lahmacunun lezzetli olması için harcınızın cıvık bir kıvamda olması gerekmektedir. Yeteri kadar cıvık bir kıvamda değilse, biraz su ekleyebilirsiniz. Harcınız dinlenirken, hamurunuzu yapmaya başlayın. Suyu bir kaba dökmelisiniz, üzerine tuz ve şekeri ilave ederek güzelce karıştırın. Azar azar da un ilave edin. Unu yavaş yavaş suya ekleyin ve orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuz orta sertliğe ulaştığında tezgahın üzerine alıp en az 5 dakika daha yoğurun. Hamuru bir silindir şekline getirip eşit parçalara bölün. Aynı büyüklükte lahmacunlar yapabilmek için hamurlarınızın ağırlığı da eşit olmalıdır.