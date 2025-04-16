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Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulunmuşlardı! Gene Hackman'ın evinin içinden korkunç görüntüler yayınlandı! Köpeği cesedin yanında bekliyor...

Dünyaca ünlü oyuncu Gene Hackman ve 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa'nın evlerinde ölü bulundukları anlara dair görüntüler ve evin içinden fotoğraflar yayınlandı.

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95 yaşındaki aktör Gene Hackman ve 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa, 26 Şubat'ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmuştu. Arakawa'nın 12 Şubat civarında, kemirgen dışkısı ve idrarıyla yayılan hantavirüsün yol açtığı nadir bir rahatsızlık olan hantavirüs akciğer sendromundan öldüğü belirlenmişti.

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TMZ'nin haberine göre, Hackman arazisindeki 'sekiz ayrı müştemilat'ta ölü kemirgenler ve yuvalarının bulunduğu ve burayı hantavirüsün 'üreme alanı' haline getirdiği ortaya çıktı.

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EVLERİNİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI!

İki kez Oscar ödülü kazanan 95 yaşındaki Hackman ve uzun zamandır birlikte olduğu eşi 65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın Santa Fe'deki evlerinde son günlerini nasıl geçirdikleri ve ölü bulundukları yer görüntülendi.

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Vücut kamerası görüntülerinden birine göre, olay yerine gelen polis memurları geniş araziyi inceleyerek çiftin cesetlerinin bulunduğu ayrı odalara girdiler. Yetkililer evin bir bölümüne ilk girdiğinde, köpeklerinden birini Arakawa'nın cesedinin hemen yanında buldu.

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HER YER DAĞILMIŞ

Yayınlanan görüntülerde evin çeşitli odalarına dağılmış yığınla giysi, belge ve diğer eşyalar olduğu görüldü. Evin bazı kısımları bakımsız görünüyor. Sandalyelerin üzerinde sağa sola atılmış giysiler, büyük bir dolaba tıkıştırılmış kuru temizleme poşetleri, mutfak zemini kağıt torbalarla kaplıydı ve tezgahın üzerinde çürüyen meyve ve sebzeler bırakılmış fakat evin bazı kısımlarına hiç dokunulmamış.

İşte ünlü çiftin cesetlerinin bulunduğu gün çekilen ev görüntüleri:

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