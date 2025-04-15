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Gene Hackman ve eşi 4 milyon dolarlık evde ölü bulunmuştu! Malikaneyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! İstila edip, yuva yapmışlar...

95 yaşındaki aktör Gene Hackman ve 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa'nın, ölü bulundukları 4 milyon dolar değerindeki evlerinin kemirgenlerin bastığı ve yuva yaptığı ortaya çıktı.

Gene Hackman ve eşi 4 milyon dolarlık evde ölü bulunmuştu! Malikaneyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! İstila edip, yuva yapmışlar...
Jale Uslu

95 yaşındaki aktör Gene Hackman ve 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa'nın, 26 Şubat'ta New Mexico'daki evlerinde güvenlik görevlilerinin pencereden cesetlerini görüp yetkililere haber vermesinin ardından öldükleri ortaya çıkmıştı.

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Karbonmonoksit zehirlenmesi ilk ölüm nedenlerinden biri olarak düşünülmüştü ancak daha sonra araştırmacılar çiftin köpeğinin mülkün başka bir yerinde de ölü bulunduğunu tespit ettikten sonra bu ihtimal elenmişti.

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Daha sonra Arakawa'nın 12 Şubat civarında, kemirgen dışkısı ve idrarıyla yayılan hantavirüsün yol açtığı nadir bir rahatsızlık olan hantavirüs akciğer sendromundan öldüğü belirlenmişti. Hackman, Alzheimer hastalığı ve böbrek rahatsızlığının da etkisiyle ağırlaşan kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Araştırmacılar, Hackman'ın Arakawa'nın ölümü sırasında ciddi sağlık sorunları yaşadığını göz önünde bulundurarak, onun öldüğünden habersiz olabileceğini ileri sürmüşlerdi.

EVLERİNİ KEMİRGENLER BASMIŞ

TMZ'nin haberine göre, Hackman arazisindeki 'sekiz ayrı müştemilat'ta ölü kemirgenler ve yuvalarının bulunduğu ve burayı hantavirüsün 'üreme alanı' haline getirdiği sonucuna varıldı.

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Mülkte bulunan üç garajda canlı kemirgen, ölü kemirgen ve bir kemirgen yuvası bulundu. Ayrıca arazide görülen iki araçta kemirgenlere ait bulgular vardı ve binalarda tuzaklar bile bulundu. Bu da bunun Hackman'lar için devam eden bir sorun olduğunu gösteriyordu.

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fare istila
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