Evlilik bağımlılığı olan kadın durmak bilmiyor! 11 kez evlendi, eşlerine numaralarıyla sesleniyor

TLC yepyeni şovu “Evlenme Bağımlıları” hayatı boyunca defalarca kez nikah masasına oturan kişileri konu alıyor. 52 yaşındaki Monette Dias programın en merak edilen isimlerinden biri olmayı başardı. Tam 11 kez dünya evine giren Dias programda evlilikleri ve eşleri hakkında detaylı bilgi verdi. Eski eşlerini evlilik sırasında göre numaralandıran Dias, deneyimleriyle merak uyandırdı.

Erken yaşlarda evlilik serüvenine başladığından söz eden Dias, ikinci eşiyle iki kez evlenip boşandığı için toplamda 9 farklı eşi oldu. Hayatı boyunca boşanacağını düşünerek evlenmediğini dile getiren Dias, “Hiçbir zaman boşanacağımı düşünerek evlenmedim. Toplamda 28 kez evlilik teklifi aldım ve her defasında doğru karar vermeye çalıştım” dedi. Hayatı boyunca gerçek ruh eşini aradığını belirten Monette, sonunda nişanlısı John ile doğru yolu bulduğunu ifade etti.