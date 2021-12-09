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  4. Evlilik bağımlılığı olan kadın durmak bilmiyor! 11 kez evlendi, eşlerine numaralarıyla sesleniyor

Evlilik bağımlılığı olan kadın durmak bilmiyor! 11 kez evlendi, eşlerine numaralarıyla sesleniyor

09.12.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TLC yepyeni şovu “Evlenme Bağımlıları” ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Programın son katılımcısı ise 52 yaşındaki Monette Dias oldu. Hayatı boyunca 28 kez evlenme teklifi aldığını ifade eden Dias, toplamda 11 kez evlenip boşandı. Gerçek aşkı bulmak istediğini söyleyen genç kadın programa 12. eş adayıyla katıldı.

TLC yepyeni şovu “Evlenme Bağımlıları” hayatı boyunca defalarca kez nikah masasına oturan kişileri konu alıyor. 52 yaşındaki Monette Dias programın en merak edilen isimlerinden biri olmayı başardı. Tam 11 kez dünya evine giren Dias programda evlilikleri ve eşleri hakkında detaylı bilgi verdi. Eski eşlerini evlilik sırasında göre numaralandıran Dias, deneyimleriyle merak uyandırdı.

Erken yaşlarda evlilik serüvenine başladığından söz eden Dias, ikinci eşiyle iki kez evlenip boşandığı için toplamda 9 farklı eşi oldu. Hayatı boyunca boşanacağını düşünerek evlenmediğini dile getiren Dias, “Hiçbir zaman boşanacağımı düşünerek evlenmedim. Toplamda 28 kez evlilik teklifi aldım ve her defasında doğru karar vermeye çalıştım” dedi. Hayatı boyunca gerçek ruh eşini aradığını belirten Monette, sonunda nişanlısı John ile doğru yolu bulduğunu ifade etti.

EVLİLİKLERİNİN DETAYLARINI ANLATTI

1

1
“İlk eşimi liseden tanıyordum, Bir gün kız kardeşime ‘Bir gün bu adamla evleneceğim’ dedim. Tam iki ay sonrasında kendimi gelinlik içinde buldum”

2

2
“İkinci eşimle beraber çok eğleniyorduk. Boşandıktan kısa bir süre sonra tekrar yürütebileceğimizi sandığımız için ikinci kez evlendik. Ancak olmadı.”

4

4
“Dördüncü eşim çocuklarımı çok seviyordu. Oldukça iyi bir insandı ancak evliliği yürütmeyi başaramadık”

5

5
“5 numara benim için çok özel. Bu evliliğim unutulmaz anılarla dolu. Hayatımın aşkıydı belki de”

EŞ
“Genellikle ilişkilerim ve evliliklerim uzun süreli oluyor. Ancak sekizinci eşimle tanıştıktan bir hafta sonra Las Vegas’ta evlenmeye karar verdik”
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