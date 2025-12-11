Mynet Trend

Evlilik teklifi için set kurdurdu! Binlerce dolar harcadı, tepki çekti

Çinli iş insanının sevgilisine hazırladığı evlilik teklifi olay oldu. Adeta set kurduran iş insanının görkemli teklifi tartışma yarattı.

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Şenzen kentinde bir iş insanı, sevgilisine evlilik teklifi hazırlamak için yaklaşık 88 bin dolar harcadı. Hello Kitty temalı devasa set kuran iş insanı sosyal medyada gündem oldu.

Antik Yunan’daki Partenon Tapınağı’nı andıran dev bir yapı kuruldu. Hello Kitty peluş oyuncaktan oluşturulan kolonlar ve cephe tasarımı dikkat çekti. Seremonide kırmızı halı, binlerce gül, yoğun ışıklandırma ve özel güvenlik düzenlemeleri yer aldı.

TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar teklifi son derece romantik ve yaratıcı bulurken, bazıları binlerce dolarlık harcamanın gereksiz olduğunu düşündü.

Mynet'in Sesi

