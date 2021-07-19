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Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen bayramda ücretsiz olacak mı?

19.07.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı’nın dijital film ve dizi platformu olan Exxen, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak sunuldu. İlk çıktığı zamanlarda içerik olarak diğer rakip platformlardan az içerik bulundurmasına rağmen, daha sonra içerik sayısını da arttırdı. Kullanıcıların hem deneyim edinmesi hem de içerikleri daha iyi görebilmeleri için Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olarak sunulan Exxen’in Kurban Bayramı’nda da ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

Özellikle pandemi döneminde evlere kapanan vatandaşlar Exxen, Netflix ve Blu TV gibi platformlara yoğun ilgi gösterdi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformu da, Ramazan Bayramı’nda evde olanlar için hem vakit geçirmek hem de Exxen platformunun tanıtımı için ücretsiz olarak sunuldu. İlk açıldığı zaman büyük eleştirilere maruz kalan platformun ise giderek kendisini ve içeriklerini geliştirdiği de dikkat çekiyor. Peki, Kurban Bayramı’nda Exxen ücretsiz mi?

Bayram’da Exxen ücretsiz mi?

Acun Ilıcalı tarafından Netflix ve BluTV gibi platformlara rakip olarak kurulan Exxen, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak sunuldu.
İlk çıktığı zaman sahip olduğu içerik sayısıyla eleştirilen platform, yeniden denemek ve ilk defa göz atmak isteyen kullanıcılar için harika bir fırsat sundu.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformu Exxen’in 2021 Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olacağını söyledi.
Exxen platformu bu kapsamda 12 – 13 – 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verdi.
Exxen platformunun Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacağı hakkında ise henüz bir bilgi yok. Eğer bir değişiklik olmazsa, Exxen bu bayramda ücretsiz değil, ücretli üyeliklerine devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Acun Ilıcalı Exxen
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