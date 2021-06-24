Exxen'in aylık abonelik ücreti ne kadar? Exxen'in yıllık abonelik ücretleri belli oldu!

İşte Exxen'in hem aylık hem de yıllık abonelik ücretleri...

İŞTE ÇOK MERAK EDİLEN AYLIK VE YILLIK EXXEN ÜCRETLERİ...

Sene başında kurulan ve oldukça ses getiren Exxen dijital platformu, kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen için önemli bir gelişme yaşandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ EXXEN'DE! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın hakları bundan böyle Exxen'de olacak. Saran Group, 2023-2024 sezonu sonuna kadar bu yayınların yayın haklarını satın aldı.

Bu üç ligin Türkiye'deki yayınlanacağı platform için ise Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen ile anlaşmaya varıldı. Yayın hakları bir önceki sezon BeIN Sports'un elinde bulunuyordu.