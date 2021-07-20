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Exxen maç ücretleri ne kadar? Acun Ilıcalı duyurdu! 2021 Exxen aylık ve yıllık üyelik fiyatları...

20.07.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sene başında Acun Ilıcalı tarafından kurmuş olan dijital platform Exxen için önemli bir gelişme yaşanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin maçlarının 3 sezon süresince 2021 yılı başında yayına geçen Exxen dijital platformunda yayınlanmasına karar verildi. Futbolseverler Exxen maç ücretlerini merak ederken Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Exxen maç ücretleri ne kadar? 2021 Exxen aylık ve yıllık üyelik fiyatları ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayın hakkı 3 sezon boyunca Exxen dijital platformunda olacak. Futbolseverler Exxen maç ücretlerini araştırmaya başladı. Acun Ilıcalı yaptığı bir açıklamayla maç ücretlerini duyurdu. Peki Exxen maç ücretleri ne kadar olacak, 2021 Exxen aylık üyelik fiyatları ne kadar?

Exxen maç ücretleri ne kadar?

UEFA maçlarının yayın hakkını Exxen'in alması sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin Exxen tarafından yayınlanacağı açıklanmıştı.
Saran Group, 2023-2024 sezonu sonuna kadar bu yayınların yayın haklarını satın aldı. Bu üç ligin Türkiye'deki yayınlanacağı platform için ise Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen ile anlaşmaya varıldı.
Acun Ilıcalı kendisine yöneltilen UEFA maçları ile ilgili soruyu yanıtladı. Ilıcalı ‘’UEFA maçları artık Exxen'de yayınlanacak. Nasıl bir stratejiniz var?’’ sorusunu ‘’Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro'dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım."

Maç ücretleri ne kadar olacak?

Maç ücretleri ne kadar olacak?
"Aylık 25 TL'den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim.’’ şeklinde yanıtladı.

Exxen aylık ücretleri ne kadar?

Exxen aylık ücretleri ne kadar?
Exxen'de RKLMVR üyeliğinde reklamlı şekilde yayınlanan içerikler aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilmekte. RKLMYOK üyeliğinde ise içerikler reklamsız olarak yayınlanmakta ve üyelik aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilmekte.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi Acun Ilıcalı Exxen
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