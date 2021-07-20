Exxen maç ücretleri ne kadar? Acun Ilıcalı duyurdu! 2021 Exxen aylık ve yıllık üyelik fiyatları...

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayın hakkı 3 sezon boyunca Exxen dijital platformunda olacak. Futbolseverler Exxen maç ücretlerini araştırmaya başladı. Acun Ilıcalı yaptığı bir açıklamayla maç ücretlerini duyurdu. Peki Exxen maç ücretleri ne kadar olacak, 2021 Exxen aylık üyelik fiyatları ne kadar?

Exxen maç ücretleri ne kadar?

UEFA maçlarının yayın hakkını Exxen'in alması sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin Exxen tarafından yayınlanacağı açıklanmıştı.

Saran Group, 2023-2024 sezonu sonuna kadar bu yayınların yayın haklarını satın aldı. Bu üç ligin Türkiye'deki yayınlanacağı platform için ise Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen ile anlaşmaya varıldı.

Acun Ilıcalı kendisine yöneltilen UEFA maçları ile ilgili soruyu yanıtladı. Ilıcalı ‘’UEFA maçları artık Exxen'de yayınlanacak. Nasıl bir stratejiniz var?’’ sorusunu ‘’Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro'dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım."

Maç ücretleri ne kadar olacak? "Aylık 25 TL'den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim.’’ şeklinde yanıtladı.