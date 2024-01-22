Eylül Öztürk Veli Ağbaba'ya ateş püskürdü, yorumları engellendi! "CHP kendi kalesine hiç bu kadar gol atmadı..."

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada eşi Engin Polat’la birlikte tutuklanan Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” diyerek paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomen Eylül Öztürk hakkında da soruşturma başlatılmıştı.
Bu süreçte CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM Genel Kurulu'nda fenomenin fotoğraflarını kullanarak sert sözler söylemişti.
Ağbaba geçtiğimiz gün ise sosyal medya hesabından yargıyı eleştiren bir paylaşımda bulundu.
Eylül Öztürk Veli Ağbaba'yı paylaşarak "Aynen gördük adaletinizi, boy boy fotoğrafımı paylaştınız mecliste bunlar umreye gidiyor, bunlar AKP'li bunlar sizin akrabanız diye. Bir tane fotoğrafımız yok bunlarda diyen kimdi? Siz mi benim vekilimsiniz şimdi? Bir özür bile dilemediniz yahu" diyerek sert çıktı.
Öztürk "CHP kendi kalesine hiç bu kadar gol atmamıştı" diyerek kadrolar değişmediği sürece de oy vermeyeceğini söyledi.
Eylül Öztürk eleştirilerini de daha sonra vekilin paylaşımın altına uzunca yazdı yazmasına ama iddiaya göre yorumları engellendi. Bunun üzerine paylaşım yapan fenomenin takipçileir Veli Ağbaba'ya tepki gösterdi.