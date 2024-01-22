Eylül Öztürk Veli Ağbaba'ya ateş püskürdü, yorumları engellendi! "CHP kendi kalesine hiç bu kadar gol atmadı..."

Eylül Öztürk Veli Ağbaba'yı paylaşarak "Aynen gördük adaletinizi, boy boy fotoğrafımı paylaştınız mecliste bunlar umreye gidiyor, bunlar AKP'li bunlar sizin akrabanız diye. Bir tane fotoğrafımız yok bunlarda diyen kimdi? Siz mi benim vekilimsiniz şimdi? Bir özür bile dilemediniz yahu" diyerek sert çıktı.