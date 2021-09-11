Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı: Karan annesinin kopyasıymış

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sekiz yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.

KARAN ANNESİNİN KOPYASIYMIŞ!

Şimdilerde ekranlara dönmeye hazırlanan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını 12,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan yayınladı.