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Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı: Karan annesinin kopyasıymış

11.09.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen, sosyal medyadan üzerinden çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine Evcen ve Özçivit çiftinin oğulları Karan için takipçilerinden "Karan annesinin kopyasıymış" gibi yorumlar yağdı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sekiz yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.

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KARAN ANNESİNİN KOPYASIYMIŞ!

Şimdilerde ekranlara dönmeye hazırlanan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını 12,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan yayınladı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
Ebru Gündeş, sosyal medya sayfasından nostaljik fotoğrafların paylaşıldığı TBT günü nedeniyle bir çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
Fotoğraftaki pozunu etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen işletmeci,Nusret Gökçe’nin ‘saltbae’ hareketine benzeten Gündeş, “İşte tarihteki ilk saltbae” esprisini yaptı.
Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ata Demirer

Ata Demirer
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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen Instagram
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