Fahriye Evcen oğlu Kerem'i paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Çalıkuşu"nda tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.



OĞLUYLA POZ VERDİ

2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in yüzünü gösteren Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık özel hayatından kesitler paylaşan güzel oyuncu, bu defa arkadaşlarıyla gittiği mekanda küçük oğluyla poz verdi.

BEĞENİ YAĞDI O anları takipçilerinin beğenisine sunan Evcen'e adeta yorum yağdı. Kerem bebek hem ağabeyi Karan'a hem de babası Burak Özçivit'e benzetildi.