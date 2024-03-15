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  4. Fahriye Evcen oğlu Kerem'i paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Fahriye Evcen oğlu Kerem'i paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 15:35
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Son dönemde eşi Burak Özçivit ile yaptıkları reklam anlaşmalarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Fahriye Evcen şimdi oğlu Kerem ile verdiği pozlarla gündeme geldi. Minik Kerem'i gören herkes 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Çalıkuşu"nda tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.

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OĞLUYLA POZ VERDİ

2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
Geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in yüzünü gösteren Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık özel hayatından kesitler paylaşan güzel oyuncu, bu defa arkadaşlarıyla gittiği mekanda küçük oğluyla poz verdi.

BEĞENİ YAĞDI

BEĞENİ YAĞDI
O anları takipçilerinin beğenisine sunan Evcen'e adeta yorum yağdı. Kerem bebek hem ağabeyi Karan'a hem de babası Burak Özçivit'e benzetildi.
Minik Kerem ve annesinin pozlarına 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Karan'ı bir daha doğurmuş gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen evcen özçivit
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