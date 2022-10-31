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  4. Fatih Kısaparmak'ın oğlu herkesi şoke etti! Sesiyle hayran bıraktı

Fatih Kısaparmak'ın oğlu herkesi şoke etti! Sesiyle hayran bıraktı

31.10.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğlu Kaan Kısaparmak Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansıyla ekran başındakileri hayran bıraktı.

Sibel Can ve Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen eğlence programı 'Şarkılar Bizi Söyler'in programının bu haftaki konukları Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak ve eşi Şebnem Kısaparmak oldu.

Ailesiyle birlikte programa katılan 17 yaşındaki Kaan, mikrofonu eline alınca stüdyoda alkışlar yükseldi.

"Eğilmem" adlı şarkısı seslendiren Kaan Kısaparmak, sosyal medyada gündem oldu.

ÜNLÜLER VE ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nurdan Torun'un oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renklı Sayfalar" programına katılan ünlü şarkıcının oğlunun "Çılgın Bediş"le üne kavuşan Cenk Torun olduğu ortaya çıktı.
'Kaçak Gelin'lerin yakışıklısı bakın kimin oğlu
Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle büyük üne kavuşan Fırat Altunmeşe, Türkiye'nin usta ismi İzzet Altunmeşe'nin oğlu. Sanatçı bir babanın oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin bu akrabalığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor.
Vatanım Sensin dizisinin 'Haydar'ı ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un oğlu Tolga Coşkun.
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Fatih Kısaparmak Sibel Can yaşında

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