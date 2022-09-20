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Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

20.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki "Avrupa Pazarı" olarak bilinen kargo ve otobüs terminalinin, arazinin birinci derece arkeolojik sit alanı olduğu gerekçesiyle yıkılması yönündeki karar üzerine iş yerlerini mühürlemek isteyen zabıta ekipleri ile esnaf arasında arbede çıktı.

Fatih Belediyesinin başvurusu üzerine, idare mahkemesince Aksaray Mahallesi'ndeki 170 kargo ve lojistik firmasının yer aldığı terminalle ilgili arazinin arkeolojik sit alanı olduğu ve koruma amaçlı uygulama imar planına aykırı olarak farklı fonksiyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle tahliye ve yıkım kararı alındı.

Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de sabah saatlerinde terminaldeki iş yerlerini mühürlemek üzere garaja geldi.

Buradaki esnaf ise "alınan kararın hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu" ileri sürerek, İstanbul 11. İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını, mahkemenin de 14 Eylül'de yürütmenin durdurulması kararı aldığını belirtti.

Yıkıma itiraz eden ve tahliyeyle ilgili gerekli duyurunun yapılmadığını öne süren terminal esnafı, zabıta ekiplerine engel oldu.

Bunun üzerine esnaf ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Olay yerine gelen çevik kuvvet polisi bölgede güvenlik önlemi aldı.

Terminaldeki bazı iş yerleri mühürlenirken, esnaf ve zabıta arasındaki gerginlik devam ediyor.

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

Fatih'teki "Avrupa Pazarı"nda yıkım gerginliği

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