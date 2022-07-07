Fedon ve oğlu aynı gömleği giyip poz verdi! "Babasının kopyası gibi!"

Yaşamını Bodrum'un Torba Mahallesi’nde sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan Fedon, klasik haline gelen sezon açılışını geçtiğimiz nisan ayının sonunda yapmıştı.
Taverna müziğinin sevilen isimlerinden biri olan ve yaşamını Bodrum'da sürdüren Fedon Kalyoncu yeni pozunu paylaştı.
Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Fedon Kalyoncu, son olarak oğlu Theo ile çekilen fotoğrafını 'Baba-oğul' notuyla takipçileriyle paylaştı. Bir örnek giyinen baba-oğulun benzerliği görenleri şaşırttı.
Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı. Theo için, "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlar yapıldı.
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