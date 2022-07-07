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  4. Fedon ve oğlu aynı gömleği giyip poz verdi! "Babasının kopyası gibi!"

Fedon ve oğlu aynı gömleği giyip poz verdi! "Babasının kopyası gibi!"

07.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Fedon oğluyla pozunu paylaştı. Fedon oğluyla bir örnek giyinip poz verince gündem oldu. Baba oğlun tıpa tıp benzerliğine ise yorum yağdı.

Yaşamını Bodrum'un Torba Mahallesi’nde sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan Fedon, klasik haline gelen sezon açılışını geçtiğimiz nisan ayının sonunda yapmıştı.

Taverna müziğinin sevilen isimlerinden biri olan ve yaşamını Bodrum'da sürdüren Fedon Kalyoncu yeni pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Fedon Kalyoncu, son olarak oğlu Theo ile çekilen fotoğrafını 'Baba-oğul' notuyla takipçileriyle paylaştı. Bir örnek giyinen baba-oğulun benzerliği görenleri şaşırttı.

Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı. Theo için, "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlar yapıldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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