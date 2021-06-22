Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte Fenerbahçe'de başkan adayları

Pandemi sebebiyle birçok futbol kulübü, alınan tedbirler gereğince başkanlık seçimlerini ileri bir tarihe erteledi. Bunların arasında Fenerbahçe Futbol Kulübü de yer alıyor. 12 – 13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Olağan Seçim Genel Kurulu Toplantısı, daha sonraki bir tarih ertelendi. Peki Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi ne zaman?