Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte Fenerbahçe'de başkan adayları

Pandemi sebebiyle birçok futbol kulübü, alınan tedbirler gereğince başkanlık seçimlerini ileri bir tarihe erteledi. Bunların arasında Fenerbahçe Futbol Kulübü de yer alıyor. 12 – 13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Olağan Seçim Genel Kurulu Toplantısı, daha sonraki bir tarih ertelendi. Peki Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi ne zaman?
Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi ne zaman?
Fenerbahçe Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi pandemi şartlarının gevşetilmesiyle belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada Pazar günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 25 - 26 Haziran’da seçimini yapacak.
İlk tarih olarak 18 - 19 Haziran verilse de çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Fenerbahçe'nin başkan adayları
Başkanlık seçimi öncesinde Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt resmen adaylıklarını açıklayan iki isim oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum